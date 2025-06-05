Операция "Паутина" - Игнат прокомментировал провал РФ в защите авиации

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Маскировочные ухищрения, вроде автопокрышек на фюзеляжах или нарисованных на взлетных полосах силуэтов самолетов, не спасли российскую стратегическую авиацию от серьезных потерь во время беспрецедентной спецоперации Службы безопасности Украины. Речь идет об уже легендарной операции "Паутина".

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 5 июня.

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Игнат отметил, что операция СБУ против российской стратегической авиации стала беспрецедентным ударом, который не смогли предотвратить ни покрышки на самолетах, ни нарисованные силуэты на взлетных полосах.

"Я думаю, что здесь надо поблагодарить наших СБУ и всех, кто присоединился к этой операции. Вся Украина. И не только Украина, скажем так. Потому что беспрецедентная в истории операция была действительно проведена", — сказал военный.

Он напомнил, что еще недавно Украина праздновала уничтожение каждого отдельного самолета, например А-50 или Ту-22, а теперь речь идет о масштабных потерях.

"Это был неописуемый праздник. Да любой самолет, Су-34 и тому подобное. А здесь, собственно, подтвержденное уничтожение или повреждение такого огромного количества. Конечно, у них есть еще самолеты. Конечно, есть у них еще ракеты и угроза никуда не исчезает. Но существенно арсенал был уменьшен этой техники, которая является уникальной в своем роде в мире", — добавил представитель Воздушных сил.

Относительно попыток врага прибегать к маскировке, Игнат отметил, что они не имели никакого практического смысла.

"Покрышки, рисунки на взлетных полосах самолетов — все из этого, собственно, уже сделали определенные мемы. Не знаю, чем оно может помочь", — сказал спикер.

Он также объяснил, почему эти меры были малоэффективными даже с технической точки зрения.

"Самолеты — это не какие-то бронированные цели. Корпус самолета состоит из дюралюминия, он легко прошивается обломками даже небольшого взрывного устройства. Поэтому все уже с тех покрышек посмеялись. В том числе и российские профильные паблики, которые пишут об авиации. Они тоже уже успели потроллить, что вроде бы ни покрышки не спасли, ни нарисованные на взлетных полосах силуэты самолетов", — подытожил Игнат.

Ранее мы писали, что после масштабной операции СБУ под названием "Паутина", в результате которой был поражен 41 российский самолет, оккупанты пытаются скрыть реальные масштабы потерь в стратегической авиации. Сама операция в глубоком тылу РФ была проведена 1 июня.