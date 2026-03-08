Відео
Головна Армія У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО цієї ночі

У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО цієї ночі

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 13:09
Нічна атака окупантів 8 березня — скільки дронів збили сили ППО України
Сили ППО. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 8 березня атакували Україну балістикою та дронами. Сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та сході.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Російська атака проти України 8 березня

Загарбники запускали дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 117 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів.

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Російська атака проти України 8 березня 2026 року
Кількість збитих та подавлених дронів 8 березня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 98 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 19 дронів на 11 локаціях.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Російські обстріли України — останні новини

Упродовж останньої доби російські окупанти атакували декілька областей півдня та сходу. Зокрема, під ударами противника були Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області.

А у ніч проти 7 березня Росія вдарила балістикою по житловому кварталу Харкова. Рятувальники з-під завалів дістали 11 тіл людей.

Крім того, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, скільки ракет та дронів вдалося знищити силам ППО у ніч проти 7 березня.

Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
