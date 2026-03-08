Россия атаковала Украину 8 марта — сколько целей сбила ПВО

Силы ПВО. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия в ночь на 8 марта атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Российская атака против Украины 8 марта

Захватчики запускали две баллистические ракеты "Искандер-М" и 117 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество сбитых и подавленных дронов 8 марта. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны",- говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 дронов на 11 локациях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины — последние новости

В течение последних суток российские оккупанты атаковали несколько областей юга и востока. В частности, под ударами противника были Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.

А в ночь на 7 марта Россия ударила баллистикой по жилому кварталу Харькова. Спасатели из-под завалов достали 11 тел людей.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и дронов удалось уничтожить силам ПВО в ночь на 7 марта.