Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов ночью

В Воздушных силах назвали количество сбитых дронов ночью

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 13:09
Россия атаковала Украину 8 марта — сколько целей сбила ПВО
Силы ПВО. Фото: Генеральный штаб ВСУ

Россия в ночь на 8 марта атаковали Украину баллистическими ракетами и дронами. Силы противовоздушной обороны работали на севере, юге и востоке страны.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Российская атака против Украины 8 марта

Захватчики запускали две баллистические ракеты "Искандер-М" и 117 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Російська атака проти України 8 березня 2026 року
Количество сбитых и подавленных дронов 8 марта. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны",- говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 дронов на 11 локациях.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Российские обстрелы Украины — последние новости

В течение последних суток российские оккупанты атаковали несколько областей юга и востока. В частности, под ударами противника были Николаевская, Днепропетровская и Запорожская области.

А в ночь на 7 марта Россия ударила баллистикой по жилому кварталу Харькова. Спасатели из-под завалов достали 11 тел людей.

Кроме того, в Воздушных силах ВСУ сообщили, сколько ракет и дронов удалось уничтожить силам ПВО в ночь на 7 марта.

война Украина обстрелы ПВО Россия Воздушные Силы ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации