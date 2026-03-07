В Воздушных силах назвали, сколько целей РФ сбили ночью 7 марта

Работа ППО. Фото: Воздушное командование Юг

Россия в ночь на 7 марта массировано атаковали Украину дронами и ракетами разных типов. Радиотехническими войсками зафиксировано 509 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram

Ночная атака оккупантов 7 марта

Этой ночью враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты запускали:

две гиперзвуковые ракеты "Циркон";

13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

14 крылатых ракет "Калибр";

480 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов по направлениям.

"Основные направления удара — Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ПВО сбито и подавлено 472 российские цели. Речь идет о 19 ракетах и 453 дронов:

восемь баллистических ракет "Искандер-М/С-400";

11 крылатых ракет "Калибр";

453 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание девяти ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение обломков на пяти локациях. Сейчас устанавливается информация об одной вражеской ракете.

"К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким", — добавили в Воздушных силах.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как летели российские дроны и ракеты

Мониторинговый Telegram-канал сообщает, что основным направлением российской атаки была Черновицкая область, Житомирская область, Киев, Наливайковка, Вольнянск, Харьков, Харьковская область, Одесса, Черноморск и район Залива.

Движение ракет и дронов 7 марта. Фото: t.me/mon1tor_ua

Сообщается, что основной целью противника была энергетическая инфраструктура.

Российский обстрел Украины 7 марта

Оккупанты этой ночью ударили баллистикой по жилому кварталу в Харькове, в результате чего погибли восемь человек и 15 получили ранения. Сейчас разбор завалов продолжается. В Харькове 9 марта объявлен День траура.

Кроме того, враг атаковал Запорожье, Днепропетровскую, Хмельницкую область, Сумскую область. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Взрывы этой ночью раздавались также в Киеве и Одессе. В частности, в Одесской области российский дрон ударил по объекту инфраструктуры.

На российский массированный обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, на эти удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров.