Україна
В Воздушных силах объяснили, как отработала ПВО этой ночью

В Воздушных силах объяснили, как отработала ПВО этой ночью

Ua ru
Дата публикации 7 марта 2026 13:12
В Воздушных силах назвали, сколько целей РФ сбили ночью 7 марта
Работа ППО. Фото: Воздушное командование Юг

Россия в ночь на 7 марта массировано атаковали Украину дронами и ракетами разных типов.  Радиотехническими войсками зафиксировано 509 средств воздушного нападения противника.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ в Telegram, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Ночная атака оккупантов 7 марта

Этой ночью враг нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. Оккупанты запускали:

  • две гиперзвуковые ракеты "Циркон";
  • 13 баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 14 крылатых ракет "Калибр";
  • 480 ударных БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов по направлениям.

"Основные направления удара — Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, ПВО сбито и подавлено 472 российские цели. Речь идет о 19 ракетах и 453 дронов:

  • восемь баллистических ракет "Искандер-М/С-400";
  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 453 вражеских БпЛА различных типов.

В то же время зафиксировано попадание девяти ракет и 26 ударных дронов на 22 локациях, а также падение обломков на пяти локациях. Сейчас устанавливается информация об одной вражеской ракете.

"К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким", — добавили в Воздушных силах.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот
null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как летели российские дроны и ракеты

Мониторинговый Telegram-канал сообщает, что основным направлением российской атаки была Черновицкая область, Житомирская область, Киев, Наливайковка, Вольнянск, Харьков, Харьковская область, Одесса, Черноморск и район Залива.

Атака Росії на Україну 7 березня
Движение ракет и дронов 7 марта. Фото: t.me/mon1tor_ua

Сообщается, что основной целью противника была энергетическая инфраструктура.

null
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

Российский обстрел Украины 7 марта

Оккупанты этой ночью ударили баллистикой по жилому кварталу в Харькове, в результате чего погибли восемь человек и 15 получили ранения. Сейчас разбор завалов продолжается. В Харькове 9 марта объявлен День траура.

Кроме того, враг атаковал Запорожье, Днепропетровскую, Хмельницкую область, Сумскую область. В результате ударов есть погибшие и раненые.

Взрывы этой ночью раздавались также в Киеве и Одессе. В частности, в Одесской области российский дрон ударил по объекту инфраструктуры.

На российский массированный обстрел отреагировал украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, на эти удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров.

война Украина обстрелы оккупанты ракеты дроны
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
