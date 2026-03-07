Масована атака Росії на Україну 7 березня — як відпрацювала ППО

Робота ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч проти 7 березня масовано атакували Україну. Противник запускав ударні дрони, ракети наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами зафіксовано 509 засобів повітряного нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нічна атака окупантів 7 березня

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по обʼєктах критичної інфраструктури України. Окупанти запускали:

дві гіперзвукові ракети "Циркон";

13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";

14 крилатих ракет "Калібр";

480 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків.

"Основні напрямки удару — Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ППО збито та подавлено 472 російські цілі. Йдеться про 19 ракет та 453 дронів:

вісім балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";

11 крилатих ракет "Калібр";

453 ворожих БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання девʼяти ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти локаціях. Наразі встановлюється інформація щодо однієї ворожої ракети.

"На жаль, внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — додали в Повітряних силах.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як летіли російські дрони та ракети

Моніторинговий Telegram-канал повідомляє, що основним напрямком російської атаки була Чернівецька область, Житомирщина, Київ, Наливайківка, Вільнянськ, Харків, Харківщина, Одеса, Чорноморськ та район Затоки.

Рух ракет та дронів 7 березня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Повідомляється, що основною ціллю противника була енергетична інфраструктура.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Російський обстріл України 7 березня

Окупанти цієї ночі вдарили балістикою по житловому кварталу в Харкові, внаслідок чого загинули вісім людей та 15 отримали поранення. Наразі розбір завалів продовжується. У Харкові 9 березня оголошено День жалоби.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя, Дніпропетровщину, Хмельницьку область, Сумщину. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Вибухи цієї ночі лунали також у Києві та Одесі. Зокрема, на Одещині російський дрон вдарив по обʼєкту інфраструктури.

На російський масований обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, на ці удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів.