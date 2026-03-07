Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Повітряних силах назвали, чим атакувала РФ та де є влучання

У Повітряних силах назвали, чим атакувала РФ та де є влучання

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 13:12
Масована атака Росії на Україну 7 березня — як відпрацювала ППО
Робота ППО. Фото: Повітряне командування Південь

Російські окупанти у ніч проти 7 березня масовано атакували Україну. Противник запускав ударні дрони, ракети наземного та морського базування. Загалом радіотехнічними військами зафіксовано 509 засобів повітряного нападу.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Нічна атака окупантів 7 березня

Цієї ночі ворог завдав комбінованого удару по обʼєктах критичної інфраструктури України. Окупанти запускали:

  • дві гіперзвукові ракети "Циркон";
  • 13 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 480 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків.

"Основні напрямки удару — Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, ППО збито та подавлено 472 російські цілі. Йдеться про 19 ракет та 453 дронів:

  • вісім балістичних ракет "Іскандер-М/С-400";
  • 11 крилатих ракет "Калібр";
  • 453 ворожих БпЛА різних типів.

Водночас зафіксовано влучання девʼяти ракет та 26 ударних дронів на 22 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти локаціях. Наразі встановлюється інформація щодо однієї ворожої ракети.

"На жаль, внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків. Висловлюємо співчуття рідним та близьким", — додали в Повітряних силах.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот
null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як летіли російські дрони та ракети

Моніторинговий Telegram-канал повідомляє, що основним напрямком російської атаки була Чернівецька область, Житомирщина, Київ, Наливайківка, Вільнянськ, Харків, Харківщина, Одеса, Чорноморськ та район Затоки.

Атака Росії на Україну 7 березня
Рух ракет та дронів 7 березня. Фото: t.me/mon1tor_ua

Повідомляється, що основною ціллю противника була енергетична інфраструктура.

null
Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Російський обстріл України 7 березня

Окупанти цієї ночі вдарили балістикою по житловому кварталу в Харкові, внаслідок чого загинули вісім людей та 15 отримали поранення. Наразі розбір завалів продовжується. У Харкові 9 березня оголошено День жалоби.

Крім того, ворог атакував Запоріжжя, Дніпропетровщину, Хмельницьку область, Сумщину. Внаслідок ударів є загиблі та поранені.

Вибухи цієї ночі лунали також у Києві та Одесі. Зокрема, на Одещині російський дрон вдарив по обʼєкту інфраструктури.

На російський масований обстріл відреагував український лідер Володимир Зеленський. За його словами, на ці удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. 

війна Україна обстріли окупанти ракети дрони
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації