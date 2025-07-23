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Головна Армія У Повітряних силах повідомили кількість збитих цілей — зведення

У Повітряних силах повідомили кількість збитих цілей — зведення

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 09:39
Скільки ворожих цілей збила ППО — зведення Повітряних сил
Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

Російські війська в ніч проти середи, 23 липня, атакували Україну дронами-камікадзе. Силам ППО в небі над областями вдалося збити 27 з них.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Вночі ворог запустив 71 ударний дрон з Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Чауди. Цілями російської атаки стала Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Черкащина.

За попередніми даними, станом на 09:00 ППО збила та подавила 27 ворожих БпЛА типу Shahed на півночі, сході та в центрі України. Водночас ще 18 дронів — локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Крім того, на жаль, зафіксовано влучання 26 дронів у 14 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників на п'яти локаціях.

Скільки БпЛА збили захисники вночі 23 липня - статистика
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, окупанти вдарили по ринку у Великому Бурлуці Харківської області, постраждала людина.

А 22 липня ворог атакував КАБом будинок у Краматорську Донецької області, загинула дитина.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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