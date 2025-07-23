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Главная Армия В Воздушных силах сообщили количество сбитых целей — сводка

В Воздушных силах сообщили количество сбитых целей — сводка

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 09:39
Сколько вражеских целей сбила ПВО - сводка Воздушных сил
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медиа

Российские войска в ночь на среду, 23 июля, атаковали Украину дронами-камикадзе. Силам ПВО в небе над областями удалось сбить 27 из них.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 23 июля

Ночью враг запустил 71 ударный дрон из Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Чауды. Целями российской атаки стала Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина и Черкащина.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 ПВО сбила и подавила 27 вражеских БпЛА типа Shahed на севере, востоке и в центре Украины. В то же время еще 18 дронов - локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

Кроме того, к сожалению, зафиксировано попадание 26 дронов в 14 локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников на пяти локациях.

Скільки БпЛА збили захисники вночі 23 липня - статистика
Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, оккупанты ударили по рынку в Великом Бурлуке Харьковской области, пострадал человек.

А 22 июля враг атаковал КАБом дом в Краматорске Донецкой области, погиб ребенок.

обстрелы ПВО война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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