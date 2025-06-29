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Головна Армія У Полтаві через обстріл РФ пошкоджено залізничний вокзал

У Полтаві через обстріл РФ пошкоджено залізничний вокзал

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 12:17
Обстріл Полтави 29 червня — пошкоджено залізничний вокзал Полтава-Південна
Вокзал Полтава-Південна. Ілюстративне фото: Вікіпедія
Ключові моменти У Полтаві пошкоджено залізничний вокзал

У ніч проти неділі, 29 червня, в Полтаві внаслідок російської масованої комбінованої атаки постраждала залізнична інфраструктура. Було пошкоджено вокзал.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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У Полтаві пошкоджено залізничний вокзал

Як повідомила "Укрзалізниця", через удар РФ було пошкоджено будівлю вокзалу Полтава-Південна: вибито вікна та двері, частково зруйновано стелі.

Внаслідок ударної хвилі також постраждали приміський вокзал, кілька вагонів і адміністративні приміщення.

Обстріл Полтави залізничний вокзал
У будівлі вокзалу пошкоджені вікна. Фото: Суспільне

"Пасажири та працівники перебували в укриттях. Ніхто не постраждав. І це — найважливіше", — йдеться у повідомленні.

В компанії додали, що незважаючи на обстріли, всі поїзди курсують за графіком.

Обстріл Полтави залізничний вокзал
Через обстріл постраждала вхідна група. Фото: Суспільне
Обстріл Полтави залізничний вокзал
Пошкоджений фасад будівлі. Фото: Суспільне

Раніше ми писали, що 29 червня у Полтавській області рятувальники дістали з-під завалів двох цуценят після російського удару.

Також ми повідомляли, що 29 червня російська армія застосувала 537 засобів для удару по території України.

Укрзалізниця обстріли Полтава вокзали війна в Україні залізниця
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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