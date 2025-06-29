Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В Полтаве из-за обстрела РФ поврежден железнодорожный вокзал

В Полтаве из-за обстрела РФ поврежден железнодорожный вокзал

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 12:17
Обстрел Полтавы 29 июня - поврежден железнодорожный вокзал Полтава-Южная
Вокзал Полтава-Южная. Иллюстративное фото: Википедия
Ключові моменти В Полтаве поврежден железнодорожный вокзал

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Полтаве в результате российской массированной комбинированной атаки пострадала железнодорожная инфраструктура. Был поврежден вокзал.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Реклама
Читайте также:

В Полтаве поврежден железнодорожный вокзал

Как сообщила "Укрзализныця", из-за удара РФ было повреждено здание вокзала Полтава-Южная: выбиты окна и двери, частично разрушены потолки.

В результате ударной волны также пострадали пригородный вокзал, несколько вагонов и административные помещения.

Обстріл Полтави залізничний вокзал
В здании вокзала повреждены окна. Фото: Суспільне

"Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. И это — самое важное", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что несмотря на обстрелы, все поезда курсируют по графику.

Обстріл Полтави залізничний вокзал
Из-за обстрела пострадала входная группа. Фото: Суспільне
Обстріл Полтави залізничний вокзал
Поврежденный фасад здания. Фото: Суспільне

Ранее мы писали, что 29 июня в Полтавской области спасатели достали из-под завалов двух щенков после российского удара.

Также мы сообщали, что 29 июня российская армия применила 537 средств для удара по территории Украины.

Укрзализныця обстрелы Полтава вокзалы война в Украине железная дорога
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации