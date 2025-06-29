Обстрел Полтавы 29 июня - поврежден железнодорожный вокзал Полтава-Южная

Вокзал Полтава-Южная. Иллюстративное фото: Википедия

В ночь на воскресенье, 29 июня, в Полтаве в результате российской массированной комбинированной атаки пострадала железнодорожная инфраструктура. Был поврежден вокзал.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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В Полтаве поврежден железнодорожный вокзал

Как сообщила "Укрзализныця", из-за удара РФ было повреждено здание вокзала Полтава-Южная: выбиты окна и двери, частично разрушены потолки.

В результате ударной волны также пострадали пригородный вокзал, несколько вагонов и административные помещения.

В здании вокзала повреждены окна. Фото: Суспільне

"Пассажиры и работники находились в укрытиях. Никто не пострадал. И это — самое важное", — говорится в сообщении.

В компании добавили, что несмотря на обстрелы, все поезда курсируют по графику.

Из-за обстрела пострадала входная группа. Фото: Суспільне

Поврежденный фасад здания. Фото: Суспільне

Ранее мы писали, что 29 июня в Полтавской области спасатели достали из-под завалов двух щенков после российского удара.

Также мы сообщали, что 29 июня российская армия применила 537 средств для удара по территории Украины.