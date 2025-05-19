Польща укріплює кордон і озброєння через гібридні загрози РФ і Білорусі

Російські війська на параді. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль та російські пропагандисти неодноразово погрожували вторгненням чи атакою на країни НАТО. Натомість у Польщі зробили заяву та застерегли Росію, що Альянс готовий відповісти.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив тимчасово повірений у справах Польщі в Україні Пйьотр Лукасєвіч.

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У тимчасового повіреного у справах Польщі в Україні Пйотра Лукасєвіча запитали про ймовірність агресії Росії проти країн НАТО найближчими роками. У відповідь дипломат озвучив жорстке попередження Москві та підкреслив непохитність оборонної позиції Альянсу.

"Короткий меседж Кремлю: навіть не намагайтеся! НАТО — стабільний, потужний, розсудливий і дуже відданий союз. Жоден сантиметр території НАТО не стане об'єктом військового вторгнення", — наголосив Лукасєвіч в інтерв’ю.

Він зазначив, що Польща не лише обороняє свої кордони, а й активно протидіє гібридним загрозам, зокрема на межі з Білоруссю, де Варшава фіксує постійний тиск із боку Мінська та Москви. Представник польської дипломатії додав, що Варшава є лідером у сфері військових витрат серед країн НАТО.

"Як ви знаєте, ми насправді є лідером, коли йдеться про відсоток ВВП, що виділяється на військове виробництво, військові закупівлі, розбудову військового сектору в Польщі. А також варто зазначити, що Польща не лише витрачає 4,7%, майже 5%, але і є лідером у витратах на нове обладнання, тож ми не лише оновлюємо та відновлюємо раніше придбане озброєння, але й справді модернізуємо нашу армію. Єдиним справжнім другом Польщі є польські Збройні сили", — повідомив Лукасєвіч.

Також він підкреслив відданість Польщі захисту території НАТО та союзників — як сусідів, так і віддаленіших країн. За його словами, військове майбутнє Європи напряму залежить від того, як завершиться війна Росії проти України.

"Ослаблена, переможена Росія означає, що перспектива такого дурного рішення — ще однієї війни, яка повністю знищить Росію – дуже залежить від результату цієї війни. І знову ж таки, я майже впевнений, що ця війна завершиться поразкою Росії, а не її зміцненням", — резюмував Лукасєвіч.

Нагадаємо, джерело, наближене до Путіна, повідомило Bloomberg, що він твердо переконаний у спроможності російських військ захопити повністю чотири регіони України до кінця 2025 року.

Крім того, в ГУР пояснили, як Росія залякує країни ЄС та НАТО новими військовими навчаннями та запуском ракети.