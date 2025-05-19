Польша укрепляет границу и вооружение из-за гибридных угроз РФ и Беларуси

Российские войска на параде. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Кремль и российские пропагандисты неоднократно угрожали вторжением или атакой на страны НАТО. Зато в Польше сделали заявление и предостерегли Россию, что Альянс готов ответить.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил временно поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич.

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У временного поверенного в делах Польши в Украине Пйотра Лукасевича спросили о вероятности агрессии России против стран НАТО в ближайшие годы. В ответ дипломат озвучил жесткое предупреждение Москве и подчеркнул непоколебимость оборонительной позиции Альянса.

"Короткий месседж Кремлю: даже не пытайтесь! НАТО — стабильный, мощный, благоразумный и очень преданный союз. Ни один сантиметр территории НАТО не станет объектом военного вторжения", — подчеркнул Лукасевич в интервью.

Он отметил, что Польша не только защищает свои границы, но и активно противодействует гибридным угрозам, в частности на границе с Беларусью, где Варшава фиксирует постоянное давление со стороны Минска и Москвы. Представитель польской дипломатии добавил, что Варшава является лидером в сфере военных расходов среди стран НАТО.

"Как вы знаете, мы на самом деле являемся лидером, когда речь идет о проценте ВВП, который выделяется на военное производство, военные закупки, развитие военного сектора в Польше. А также стоит отметить, что Польша не только тратит 4,7%, почти 5%, но и является лидером в расходах на новое оборудование, поэтому мы не только обновляем и восстанавливаем ранее приобретенное вооружение, но и действительно модернизируем нашу армию. Единственным настоящим другом Польши являются польские Вооруженные силы", — сообщил Лукасевич.

Также он подчеркнул преданность Польши защите территории НАТО и союзников — как соседей, так и более отдаленных стран. По его словам, военное будущее Европы напрямую зависит от того, как завершится война России против Украины.

"Ослабленная, побежденная Россия означает, что перспектива такого глупого решения — еще одной войны, которая полностью уничтожит Россию — очень зависит от результата этой войны. И опять же, я почти уверен, что эта война завершится поражением России, а не ее укреплением", — резюмировал Лукасевич.

Напомним, источник приближенный к Путину сообщил Bloomberg, что он твердо убежден в способности российских войск захватить полностью четыре региона Украины до конца 2025 года.

Кроме того, в ГУР объяснили, как Россия запугивает страны ЕС и НАТО новыми военными учениями и запуском ракеты.