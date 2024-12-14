Вибух у передмісті Дніпра вдень 14 грудня — яка загроза

У передмісті Дніпра пролунав потужний вибух
Вибухи у передмісті Дніпра пролунали вдень 14 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибух у передмісті Дніпра
"У передмісті Дніпра чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Також зафіксовано ворожі ударні безпілотники.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, вибухи пролунали й в Одесі. Відомо, що загарбники атакують місто балістикою.
Також внаслідок російських обстрілів на деокупованій території Херсонської області загинула одна особа, ще троє — отримали поранення.
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