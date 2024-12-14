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У передмісті Дніпра пролунав потужний вибух

14 грудня 2024 14:49
Аркадій Пастула - Редактор
Вибух у передмісті Дніпра вдень 14 грудня — яка загроза
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у передмісті Дніпра пролунали вдень 14 грудня. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У передмісті Дніпра чутно звуки вибуху", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму. Також зафіксовано ворожі ударні безпілотники.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог України
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, вибухи пролунали й в Одесі. Відомо, що загарбники атакують місто балістикою.

Також внаслідок російських обстрілів на деокупованій території Херсонської області загинула одна особа, ще троє — отримали поранення. 

війна вибух Дніпро Дніпропетровська область обстріли повітряна тривога

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