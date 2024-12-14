Взрыв в пригороде Днепра днем 14 декабря — какая угроза

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в пригороде Днепра раздались днем, 14 декабря. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В пригороде Днепра слышны звуки взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Также зафиксированы вражеские ударные беспилотники.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, взрывы прогремели и в Одессе. Известно, что захватчики атакуют город баллистикой.

Также в результате российских обстрелов на деоккупированной территории Херсонской области погиб один человек, еще трое — получили ранения.