Вечірні вибухи в Павлограді 17 серпня 2025 року — що відомо про обстріл

Пожежа після вибухів. Фото ілюстративне: Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини

Вибухи пролунали в Павлограді зараз, пізно ввечері в неділю, 17 серпня. У Дніпропетровській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про вибухи в Павлограді

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили о 22:37. О 22:58 Повітряні Сили ЗС України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу, а о 23:01 зазначили, що у Дніпропетровській області є швидкісна ціль курсом на захід, тобто на Павлоград.

Де оголосили повітряну тривогу ввечері 17 серпня

Карта повітряних тривог станом на 23:03 17 серпня

Станом на 23:03 повітряна тривога, крім Дніпропетровської області, триває в Києві та 12 регіонах. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Сумська, Полтавська, Донецька, Харківська, Кіровоградська, Черкаська, Київська та Чернігівська області.

Нагадаємо, пізно ввечері 17 серпня прогриміли вибухи на Харківщині. Перед тим, як вони пролунали, Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку регіону.

Також ми повідомляли, що вранці 17 серпня було чутно вибухи в Херсоні. Повітряну тривогу в Херсонській області тоді не оголошували.