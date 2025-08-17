Вечерние взрывы в Павлограде 17 августа 2025 года — что известно об обстреле

Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Взрывы прогремели в Павлограде сейчас, поздно вечером в воскресенье, 17 августа. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели.

Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Павлограде

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:37. В 22:58 Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а в 23:01 отметили, что в Днепропетровской области есть скоростная цель курсом на запад, то есть на Павлоград.

Где объявили воздушную тревогу вечером 17 августа

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:03 17 августа

По состоянию на 23:03 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается в Киеве и 12 регионах. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Сумская, Полтавская, Донецкая, Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Черниговская области.

Напомним, поздно вечером 17 августа прогремели взрывы на Харьковщине. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели в направлении региона.

Также мы сообщали, что утром 17 августа были слышны взрывы в Херсоне. Воздушную тревогу в Херсонской области тогда не объявляли.