Главная Армия В Павлограде прогремели взрывы — что известно

В Павлограде прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 23:03
Вечерние взрывы в Павлограде 17 августа 2025 года — что известно об обстреле
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека

Взрывы прогремели в Павлограде сейчас, поздно вечером в воскресенье, 17 августа. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели.

Читайте также:
Угроза баллистического вооружения вечером 17 августа 2025 года
Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Что известно о взрывах в Павлограде

Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 22:37. В 22:58 Воздушные Силы ВС Украины сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока, а в 23:01 отметили, что в Днепропетровской области есть скоростная цель курсом на запад, то есть на Павлоград.

Где объявили воздушную тревогу вечером 17 августа

Воздушная тревога поздно вечером 17 августа 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 23:03 17 августа

По состоянию на 23:03 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается в Киеве и 12 регионах. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Сумская, Полтавская, Донецкая, Харьковская, Кировоградская, Черкасская, Киевская и Черниговская области.

Напомним, поздно вечером 17 августа прогремели взрывы на Харьковщине. Перед тем, как они прозвучали, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели в направлении региона.

Также мы сообщали, что утром 17 августа были слышны взрывы в Херсоне. Воздушную тревогу в Херсонской области тогда не объявляли.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
