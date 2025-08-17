Вибухи в Херсоні зранку 17 серпня — що відомо

Дим внаслідок вибуху. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Вибухи в Херсоні пролунали зранку 17 серпня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Вибухи в Херсоні 17 серпня

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на східного напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

А очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін ще не коментував вибухи в місті.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 09:45. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.

А вчора ввечері вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області. Окупанти атакували балістикою.