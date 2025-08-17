Вибухи в Херсоні зранку 17 серпня — що відомо

У Херсоні чутно сильні вибухи — що відомо
Вибухи в Херсоні пролунали зранку 17 серпня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи в Херсоні 17 серпня
"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на східного напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.
А очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін ще не коментував вибухи в місті.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.
А вчора ввечері вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області. Окупанти атакували балістикою.
