Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Херсоні чутно сильні вибухи — що відомо

У Херсоні чутно сильні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 09:43
Вибухи в Херсоні зранку 17 серпня — що відомо
Дим внаслідок вибуху. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Вибухи в Херсоні пролунали зранку 17 серпня. Однак повітряної тривоги там наразі не оголошено.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама
Читайте також:

Вибухи в Херсоні 17 серпня

"У Херсоні чутно вибухи", — йдеться у повідомленні.

null
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про активність російської тактичної авіації на східного напрямку. Існує загроза застосування авіаційних засобів ураження.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

А очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін ще не коментував вибухи в місті.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 17 серпня
Карта повітряних тривог станом на 09:45. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч проти 17 серпня у Чернігові пролунав сильний вибух. Монітори повідомляли про дрон, який кружляв над містом.

А вчора ввечері вибухи лунали в Павлограді Дніпропетровської області. Окупанти атакували балістикою.

війна Херсон вибух обстріли повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації