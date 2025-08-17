Взрывы в Херсоне утром 17 августа — что известно

Дым в результате взрыва. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Взрывы в Херсоне прогремели утром 17 августа. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрывы в Херсоне 17 августа

"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

А глава Херсонской ОВА Александр Прокудин еще не комментировал взрывы в городе.

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог по состоянию на 09:45. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.

А вчера вечером взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области. Оккупанты атаковали баллистикой.