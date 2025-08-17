Взрывы в Херсоне утром 17 августа — что известно

В Херсоне слышны сильные взрывы — что известно
Взрывы в Херсоне прогремели утром 17 августа. Однако воздушной тревоги там пока не объявлено.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Херсоне 17 августа
"В Херсоне слышны взрывы", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об активности российской тактической авиации на восточном направлении. Существует угроза применения авиационных средств поражения.
А глава Херсонской ОВА Александр Прокудин еще не комментировал взрывы в городе.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 17 августа в Чернигове прогремел сильный взрыв. Мониторы сообщали о дроне, который кружил над городом.
А вчера вечером взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области. Оккупанты атаковали баллистикой.
Читайте Новини.LIVE!