По новому законопроєкту про мобілізацію в Україні зможуть вилучати транспорт на користь ЗСУ
Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У змінах до нього, зокрема, пропонують вилучати транспортні засоби на користь ЗСУ.
Про це йдеться в тексті законопроєкту.
Вилучення транспорту на користь ЗСУ
Зазначається, що трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.
Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.
Крім того, у законопроєкті передбачені поважні причини для неявки військовозобов'язаних до ТЦК у встановлені терміни.
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