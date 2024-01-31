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По новому законопроєкту про мобілізацію в Україні зможуть вилучати транспорт на користь ЗСУ

31 січня 2024 12:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
По новому законопроєкту про мобілізацію в Україні зможуть вилучати транспорт на користь ЗСУ
Перевірка документів. Ілюстративне фото: 72 ОМбр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. У змінах до нього, зокрема, пропонують вилучати транспортні засоби на користь ЗСУ.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

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Зазначається, що трактори, самохідні шасі, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

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Скриншот тексту законопроєкту
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Скриншот тексту законопроєкту

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Також ми писали, що у новому законопроєкті про мобілізацію пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних з 27 до 25 років.

Крім того, у законопроєкті передбачені поважні причини для неявки військовозобов'язаних до ТЦК у встановлені терміни.

ЗСУ
мобілізація
автомобіль
законопроєкт
війна в Україні

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