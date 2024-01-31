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Законопроєкт про мобілізацію — які зміни чекають на чоловіків за кордоном

31 січня 2024 08:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Законопроєкт про мобілізацію — які зміни чекають на чоловіків за кордоном
Українські військові. Ілюстративне фото: Чернівецький ТЦК та СП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Про це йдеться у законопроєкті.

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Так, громадянам, які знялися з військового обліку та виїхали за кордон, необхідно там стати на облік протягом 30 днів після того, як Кабмін ухвалить відповідну постанову.

Таким чином громадяни, які стоять на обліку, отримають право "на безперешкодний в'їзд-виїзд з України".

Ймовірно, йдеться саме про тих, хто мав право на відстрочку й дозвіл військкомату на виїзд. 

Крім того, будь-які консульські дії для чоловіків від 18 до 60 років, здійснюватимуться за умови наявності у них військово-облікових документів. 

Винятком буде лише оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий з батьків іноземець, та оформлення спадщини. 

Оформлення внутрішнього та закордонного паспорта буде можливим також за умови наявності військово-облікових документів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Також ми писали, що народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

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повістки
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військовозобов'язані
чоловіки

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