Законопроект о мобилизации — какие изменения ждут мужчин за границей
Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться мужчин, выехавших за границу.
Об этом говорится в законопроекте.
Военный учет для мужчин за границей
Так, гражданам, снявшимся с военного учета и выехавшим за границу, необходимо там встать на учет в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление.
Таким образом, стоящие на учете граждане получат право "на беспрепятственный въезд-выезд из Украины".
Вероятно, речь идет именно о тех, кто имел право на отсрочку и разрешение военкомата на выезд.
Кроме того, любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет будут осуществляться при наличии у них военно-учетных документов.
Исключением будет только оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй родитель иностранец, и оформление наследства.
Оформление внутреннего и загранпаспорта будет возможно также при наличии военно-учетных документов.
Напомним, что Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.
Также мы писали, что народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.
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