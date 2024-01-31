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Законопроект о мобилизации — какие изменения ждут мужчин за границей

31 января 2024 08:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Законопроект о мобилизации — какие изменения ждут мужчин за границей
Украинские военные. Иллюстративное фото: Черновицкий ТЦК и СП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться мужчин, выехавших за границу.

Об этом говорится в законопроекте.

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Так, гражданам, снявшимся с военного учета и выехавшим за границу, необходимо там встать на учет в течение 30 дней после того, как Кабмин примет соответствующее постановление.

Таким образом, стоящие на учете граждане получат право "на беспрепятственный въезд-выезд из Украины".

Вероятно, речь идет именно о тех, кто имел право на отсрочку и разрешение военкомата на выезд.

Кроме того, любые консульские действия для мужчин от 18 до 60 лет будут осуществляться при наличии у них военно-учетных документов.

Исключением будет только оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, если второй родитель иностранец, и оформление наследства.

Оформление внутреннего и загранпаспорта будет возможно также при наличии военно-учетных документов.

Напомним, что Кабинет министров внес в Верховную Раду новый законопроект о мобилизации. Комментарии и замечания по закону были учтены вместе с Генштабом, правительством и нардепами.

Также мы писали, что народный депутат от партий "Слуга народа" считает, что официального "откупа" в новом законопроекте о мобилизации не предусматривается. По его словам, ни правительство, ни президент не пойдут на такой шаг.

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