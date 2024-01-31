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По новому законопроекту о мобилизации в Украине смогут изымать транспорт в пользу ВСУ

31 января 2024 12:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
По новому законопроекту о мобилизации в Украине смогут изымать транспорт в пользу ВСУ
Проверка документов. Иллюстративное фото: 72 ОМбр
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В изменениях к нему, в частности, предлагают изымать транспортные средства в пользу ВСУ.

Об этом говорится в тексте законопроекта.

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Тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.

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Скриншот текста законопроекта
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Скриншот текста законопроекта

Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.

Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.

Кроме того, в законопроекте предусмотрены уважительные причины для неявки военнообязанных в ТЦК в установленные сроки.

ВСУ
мобилизация
автомобиль
законопроект
война в Украине

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