По новому законопроекту о мобилизации в Украине смогут изымать транспорт в пользу ВСУ
Кабинет Министров Украины передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации. В изменениях к нему, в частности, предлагают изымать транспортные средства в пользу ВСУ.
Об этом говорится в тексте законопроекта.
Изъятие транспорта в пользу ВСУ
Тракторы, самоходные шасси, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника могут быть предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований в особый период.
Напомним, что Кабинет Министров в новом законопроекте о мобилизации предложил Верховной Раде внести некоторые изменения. В частности, они будут касаться выехавших за границу мужчин.
Также мы писали, что в новом законопроекте о мобилизации предлагают снизить призывной возраст военнообязанных с 27 до 25 лет.
Кроме того, в законопроекте предусмотрены уважительные причины для неявки военнообязанных в ТЦК в установленные сроки.
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