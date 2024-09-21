Російський обстріл Нікополя 21 вересня — є загиблі та поранені

У Нікополі окупанти вдарили по авто з людьми — є загиблі та поранені
Російські окупанти у суботу, 21 вересня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Вони поцілили дроном-камікадзе по автомобілю з людьми.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
Російський обстріл Нікополя
Внаслідок атаки загарбників загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також окупанти поранили 4-річну дитину та 25-річного чоловіка.
"Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди", — розповів Лисак.
За його словами, потерпілих госпіталізовано. Стан дитини оцінюється як "важкий".
Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Ще одного неповнолітнього перевели на амбулаторне лікування.
Також російські загарбники атакували Харків авіаційними бомбами. Від чергової ворожої атаки постраждали 11 людей, серед яких є неповнолітні.
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