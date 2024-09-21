Російський обстріл Нікополя 21 вересня — є загиблі та поранені

Рятувальник з пораненою дитиною. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у суботу, 21 вересня, атакували Нікополь Дніпропетровської області. Вони поцілили дроном-камікадзе по автомобілю з людьми.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Внаслідок атаки загарбників загинули 12-річна дівчинка і жінка 25 років. Також окупанти поранили 4-річну дитину та 25-річного чоловіка.

Рятувальники допомагають пораненій дитині. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди", — розповів Лисак.

Автомобіль після російського обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

За його словами, потерпілих госпіталізовано. Стан дитини оцінюється як "важкий".

Допис Лисака. Фото: скриншот

Нагадаємо, внаслідок ранкової ворожої атаки на Кривий Ріг двоє постраждалих досі перебувають у лікарні. Ще одного неповнолітнього перевели на амбулаторне лікування.

Також російські загарбники атакували Харків авіаційними бомбами. Від чергової ворожої атаки постраждали 11 людей, серед яких є неповнолітні.