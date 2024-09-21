У Херсонській МВА повідомили наслідки російських атак станом на ранок 21 вересня

Наслідки атаки на Херсон. Ілюстративне фото: Поліція Херсонської області

Російські війська протягом минулої доби обстріляли 11 разів Херсонську міську територіальну громаду. Влучання сталися у низках населених пунктів, дві людини загинули.

Про це повідомила пресслужба Херсонської МВА у Telegram у суботу, 21 вересня.

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З 6.00 20 вересня по 6.00 21 вересня окупанти обстріляли 11 разів Херсонську громаду: влучання зафіксовані в Херсоні, Садовому, Антонівці, Приозерному та Інженерному.

Відомо про одну загиблу людину та четверо поранених — усім постраждалим надали медичну допомогу. Було пошкоджено дев'ять приватних будинків, багатоповерхівку.

Скриншот поста МВА

Водночас за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, кількість загиблих через російські атаки на Херсонщині зросла до двох людей та поранено семеро осіб.

"Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема багатоповерхівку та 23 приватних будинки. Також окупанти пошкодили автобус, сільгосптехніку та приватні автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, вчора у Херсоні пролунали вибухи. У місті не оголошували повітряну тривогу.

Також ми писали, що внаслідок удару по Дніпровському району Херсона загинув 27-річний чоловік.