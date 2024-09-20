У Херсоні через сьогоднішню атаку загинув 27-річний чоловік

Росіяни атакували Херсон — в МВА повідомили про загиблого
20 вересня 2024 13:32
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Херсон
Російські загарбники у п'яницю, 20 вересня, здійснили атаку на Херсон. Внаслідок цього загинула людина.
Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.
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Так, окупанти вранці вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок цього 27-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав мінно-вибухову травму.
У МВА зазначили, що поранення виявилося несумісним з життям, чоловік загинув.
Нагадаємо, вранці у Херсоні лунали вибухи. Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.
Також вибухи було чутно і в Київській області. Росіяни запустили ударні дрони, працювала протиповітряна оборона.
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