У Херсоні через сьогоднішню атаку загинув 27-річний чоловік

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Суспільне Херсон

Російські загарбники у п'яницю, 20 вересня, здійснили атаку на Херсон. Внаслідок цього загинула людина.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко у Telegram.

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Так, окупанти вранці вдарили по Дніпровському району Херсона. Внаслідок цього 27-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав мінно-вибухову травму.

Загиблий чоловік. Фото: Херсонська МВА

У МВА зазначили, що поранення виявилося несумісним з життям, чоловік загинув.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, вранці у Херсоні лунали вибухи. Водночас повітряну тривогу в місті та області не оголошували.

Також вибухи було чутно і в Київській області. Росіяни запустили ударні дрони, працювала протиповітряна оборона.