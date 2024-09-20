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Россияне атаковали Херсон — в ГВА сообщили о погибшем

20 сентября 2024 13:32
Евгения Брюховецкая - редактор
В Херсоне из-за сегодняшней атаки погиб 27-летний мужчина
Последствия атаки. Иллюстративное фото: Суспільне Херсон
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские захватчики в пьяницу, 20 сентября, совершили атаку на Херсон. В результате этого погиб человек.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко в Telegram.

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Так, оккупанты утром ударили по Днепровскому району Херсона. В результате этого 27-летний мужчина, который находился на улице, получил минно-взрывную травму.

В Херсоне из-за обстрела 20 сентября погиб мужчина
Погибший мужчина. Фото: Херсонская МВА

В ГВА уточнили, что ранение оказалось несовместимым с жизнью, мужчина погиб.

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Скриншот поста Мрочка

Напомним, утром в Херсоне раздавались взрывы. В то же время, воздушную тревогу в городе и области не объявляли.

Также взрывы были слышны и в Киевской области. Россияне запустили ударные дроны, работала противовоздушная оборона.

Херсон обстрелы война в Украине атака погибшие

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