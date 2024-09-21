В Херсонской ГВА сообщили последствия российских атак по состоянию на утро 21 сентября

Последствия атаки на Херсон. Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 раз Херсонскую городскую территориальную громаду. Попадания произошли в рядах населенных пунктов, два человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА в Telegram в субботу, 21 сентября.

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С 6:00 20 сентября по 6:00 21 сентября оккупанты обстреляли 11 раз Херсонскую громаду: попадания зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приозерном и Инженерном.

Известно об одном погибшем человеке и четверых раненых — всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Были повреждены девять частных домов, многоэтажка.

Скриншот поста ГВА

В то же время, по данным главы ОВА Александра Прокудина, количество погибших из-за российских атак на Херсонщине возросло до двух человек и ранены семь человек.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили автобус, сельхозтехнику и частные автомобили", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, вчера в Херсоне раздались взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

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