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Россия 11 раз атаковала Херсон за минувшие сутки — в ГВА заявили о погибших и пострадавших

21 сентября 2024 08:28
Евгения Брюховецкая - редактор
В Херсонской ГВА сообщили последствия российских атак по состоянию на утро 21 сентября
Последствия атаки на Херсон. Иллюстративное фото: Полиция Херсонской области
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли 11 раз Херсонскую городскую территориальную громаду. Попадания произошли в рядах населенных пунктов, два человека погибли.

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ГВА в Telegram в субботу, 21 сентября.

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С 6:00 20 сентября по 6:00 21 сентября оккупанты обстреляли 11 раз Херсонскую громаду: попадания зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Приозерном и Инженерном.

Известно об одном погибшем человеке и четверых раненых — всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Были повреждены девять частных домов, многоэтажка.

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Скриншот поста ГВА

В то же время, по данным главы ОВА Александра Прокудина, количество погибших из-за российских атак на Херсонщине возросло до двух человек и ранены семь человек.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе многоэтажку и 23 частных дома. Также оккупанты повредили автобус, сельхозтехнику и частные автомобили", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, вчера в Херсоне раздались взрывы. В городе не объявляли воздушную тревогу.

Также мы писали, что в результате удара по Днепровскому району Херсона погиб 27-летний мужчина.

Херсон обстрелы оккупанты война в Украине атака погибшие

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