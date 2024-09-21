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В Никополе оккупанты ударили по автомобилю с людьми — есть погибшие и раненые

21 сентября 2024 23:25
Аркадий Пастула - Редактор
Российский обстрел Никополя 21 сентября — есть погибшие и раненые
Спасатель с раненым ребенком. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в субботу, 21 сентября, атаковали Никополь Днепропетровской области. Они попали дроном-камикадзе по автомобилю с людьми.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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В результате атаки захватчиков погибли 12-летняя девочка и женщина 25 лет. Также оккупанты ранили 4-летнего ребенка и 25-летнего мужчину.

Раненый ребенок в Никополе 21 сентября
Спасатели помогают раненому ребенку. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Нелюди попали дроном-камикадзе по машине, в которой находились люди", — рассказал Лысак.

Последствия российских обстрелов Никополя 21 сентября
Автомобиль после российского обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По его словам, пострадавшие госпитализированы. Состояние ребенка оценивается как "тяжелое".

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Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, в результате утренней вражеской атаки на Кривой Рог двое пострадавших до сих пор находятся в больнице. Еще один несовершеннолетний переведен на амбулаторное лечение.

Также российские захватчики атаковали Харьков авиационными бомбами. От очередной вражеской атаки пострадали 11 человек, среди которых несовершеннолетние.

война Днепропетровская область обстрелы оккупанты Никополь

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