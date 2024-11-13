Війська НАТО в Україні — Бауер назвав умову

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Фото: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, якби Росія не володіла ядерною зброєю, Альянс міг би ввести війська на територію України. За його словами, країна є стратегічно важливою для НАТО.

Про це Роб Бауер заявив під час Празького оборонного саміту, що відбувся 8-10 листопада.

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"Я абсолютно впевнений, що якби росіяни не мали ядерної зброї, то ми були б в Україні й вигнали б їх. Але в них є ядерна зброя", — заявив Бауер.

За його словами, в цьому полягає відмінність між війнами в Україні та Афганістані.

Бауер не виключає можливості залучення військ Альянсу до війни проти Росії, однак зазначає, що в такому випадку НАТО "ризикує як Альянс", що робить це питання суто політичним.

"Уже потім усі кажуть, що червона лінія не була червоною лінією, тож чому ми не дали ту зброю раніше? Але якщо ви дивитеся на проблему в майбутньому — коли стоїть питання і ви необов’язково розумієте наслідки — тоді це набагато складніше", — наголосив адмірал.

Нагадаємо, 7 листопада на "дискусійному клубі Валдай", російський диктатор Володимир Путін відреагував на плани України вступити до НАТО.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте закликав партнерів Альянсу посилити підтримку України.