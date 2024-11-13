Войска НАТО в Украине — Бауэр назвал условие

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Фото: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, если бы Россия не владела ядерным оружием, Альянс мог бы ввести войска на территорию Украины. По его словам, страна стратегически важна для НАТО.

Об этом Роб Бауэр заявил во время Пражского оборонного саммита, который состоялся 8-10 ноября.

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"Я абсолютно уверен, что если бы россияне не имели ядерного оружия, то мы были бы в Украине и выгнали бы их. Но у них есть ядерное оружие", — заявил Бауэр.

По его словам, в этом заключается различие между войнами в Украине и Афганистане.

Бауэр не исключает возможности привлечения войск Альянса к войне против России, однако отмечает, что в таком случае НАТО "рискует как Альянс", что делает этот вопрос сугубо политическим.

"Уже потом все говорят, что красная линия не была красной линией, так почему мы не дали то оружие раньше? Но если вы смотрите на проблему в будущем — когда стоит вопрос и вы необязательно понимаете последствия — тогда это гораздо сложнее", — подчеркнул адмирал.

Напомним, 7 ноября, на "дискуссионном клубе Валдай", российский диктатор Владимир Путин отреагировал на планы Украины вступить в НАТО.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте призвал партнеров Альянса усилить поддержку Украины.