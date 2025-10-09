Обстріли Сумщини і Чернігівщини — рух поїздів призупинено

Рятувальники гасять пожежу після обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська намагаються ускладнити сполучення з прифронтовими областями. Наразі у напрямку Сумської та Чернігівської областей тимчасово призупинений рух поїздів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram 9 жовтня.

Рух поїздів до Чернігівщини та Сумщини призупинений

Григоров розповів, що зараз у напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії.

"Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям", — зазначив очільник ОВА.

За його словами, для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Також організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.

Григоров додав, що служби діють злагоджено й відповідально, щоб усі пасажири були у безпеці та дісталися пунктів призначення.

Скриншот допису Олега Григорова

Нагадаємо, 9 жовтня в мережі повідомляли, що росіяни атакували пасажирський потяг на Чернігівщині. Однак в УЗ спростували інформацію про обстріли.

Також голова УЗ раніше повідомив, що Укрзалізниця змінює маршрути у частині регіонів. Це роблять для того, аби зменшити безпекові ризики.