Обстріли Сумщини і Чернігівщини — рух поїздів призупинено

У напрямку Сумщини та Чернігівщини призупинено рух потягів
Російські війська намагаються ускладнити сполучення з прифронтовими областями. Наразі у напрямку Сумської та Чернігівської областей тимчасово призупинений рух поїздів.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram 9 жовтня.
Григоров розповів, що зараз у напрямку Сумщини та Чернігівщини тимчасово призупинено рух потягів через неможливість проїзду на окремій ділянці колії.
"Пасажири у безпеці. Ми постійно координуємо дії з Укрзалізницею та громадами, щоб швидко реагувати на ситуацію й допомагати людям", — зазначив очільник ОВА.
За його словами, для перевезення пасажирів залучено резервний транспорт і автобуси місцевих громад. Також організовано трансфери до Конотопа, Шостки та Сум.
Григоров додав, що служби діють злагоджено й відповідально, щоб усі пасажири були у безпеці та дісталися пунктів призначення.
Нагадаємо, 9 жовтня в мережі повідомляли, що росіяни атакували пасажирський потяг на Чернігівщині. Однак в УЗ спростували інформацію про обстріли.
Також голова УЗ раніше повідомив, що Укрзалізниця змінює маршрути у частині регіонів. Це роблять для того, аби зменшити безпекові ризики.
