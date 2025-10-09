Обстрелы Сумщины и Черниговщины — движение поездов приостановлено

Спасатели тушат пожар после обстрела. Фото: ГСЧС

Российские войска пытаются усложнить сообщение с прифронтовыми областями. Сейчас в направлении Сумской и Черниговской областей временно приостановлено движение поездов.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram 9 октября.

Реклама

Читайте также:

Движение поездов в Черниговскую и Сумскую области приостановлено

Григоров рассказал, что сейчас в направлении Сумщины и Черниговщины временно приостановлено движение поездов из-за невозможности проезда на отдельном участке пути.

"Пассажиры в безопасности. Мы постоянно координируем действия с Укрзализныцей и громадами, чтобы быстро реагировать на ситуацию и помогать людям", — отметил глава ОГА.

По его словам, для перевозки пассажиров привлечен резервный транспорт и автобусы местных громад. Также организованы трансферы в Конотоп, Шостку и Сумы.

Григоров добавил, что службы действуют слаженно и ответственно, чтобы все пассажиры были в безопасности и добрались до пунктов назначения.

Скриншот сообщения Олега Григорова

Напомним, 9 октября в сети сообщали, что россияне атаковали пассажирский поезд на Черниговщине. Однако в УЗ опровергли информацию об обстрелах.

Также глава УЗ ранее сообщил, что Укрзализныця меняет маршруты в части регионов. Это делают для того, чтобы уменьшить риски безопасности