Росія здійснила сотні атак за добу — Сибіга висловився про перемирʼя Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що перемирʼя російського диктатора Володимира Путіна виявилося фарсом. Окупанти продовжують атаки по всій лінії фронті.

Про це Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X у четвер, 8 травня.

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З опівночі до опівдня російські окупанти здійснили:

734 порушення режиму припинення вогню;

63 штурмові операції, 23 з яких досі тривають;

586 обстрілів позицій ЗСУ, 464 з яких із застосуванням важкого озброєння;

176 ударів із застосуванням безпілотників;

десять авіаударів із застосуванням 16 керованих авіаційних бомб.

Сибіга наголосив, що Україна адекватно реагує на всі обстріли та ділиться інформацією про порушення РФ зі Сполученими Штатами, ЄС та європейськими партнерами, всіма іншими державами та міжнародними організаціями.

"Ми не дозволимо Путіну нікого обдурити, коли він навіть не дотримується власного слова. Україна залишається готовою до щонайменше 30-денного повного припинення вогню та заходів з розбудови довіри, які уможливлять мирні переговори та реальний шлях до справедливого і сталого миру", — додав міністр.

Допис Сибіги. Фото: скриншот

Нагадаємо, 8 травня російські окупанти завдали удару по девʼятиповерхівці в Костянтинівці Донецької області. Внаслідок атаки є постраждалі.

Крім того, загарбники обстріляли житловий сектор у Сумській області. Під час обстеження території рятувальники виявили жінку під завалами.