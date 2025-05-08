Россия совершила сотни атак за сутки — Сибига высказался о перемирии Путина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что перемирие российского диктатора Владимира Путина оказалось фарсом. Оккупанты продолжают атаки по всей линии фронта.

Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в четверг, 8 мая.

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С полуночи до полудня российские оккупанты совершили:

734 нарушения режима прекращения огня;

63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются;

586 обстрелов позиций ВСУ, 464 из которых с применением тяжелого вооружения;

176 ударов с применением беспилотников;

десять авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.

Сибига подчеркнул, что Украина адекватно реагирует на все обстрелы и делится информацией о нарушениях РФ с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями.

"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру", — добавил министр.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

Напомним, 8 мая российские оккупанты нанесли удар по девятиэтажке в Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшие.

Кроме того, захватчики обстреляли жилой сектор в Сумской области. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами.