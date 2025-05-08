Россия совершила сотни атак за сутки — Сибига высказался о перемирии Путина

В МИД заявили, что перемирие Путина оказалось фарсом
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что перемирие российского диктатора Владимира Путина оказалось фарсом. Оккупанты продолжают атаки по всей линии фронта.
Об этом Андрей Сибига сообщил в соцсети X в четверг, 8 мая.
Атаки России на "перемирие"
С полуночи до полудня российские оккупанты совершили:
- 734 нарушения режима прекращения огня;
- 63 штурмовые операции, 23 из которых до сих пор продолжаются;
- 586 обстрелов позиций ВСУ, 464 из которых с применением тяжелого вооружения;
- 176 ударов с применением беспилотников;
- десять авиаударов с применением 16 управляемых авиационных бомб.
Сибига подчеркнул, что Украина адекватно реагирует на все обстрелы и делится информацией о нарушениях РФ с Соединенными Штатами, ЕС и европейскими партнерами, всеми другими государствами и международными организациями.
"Мы не позволим Путину никого обмануть, когда он даже не придерживается собственного слова. Украина остается готовой к как минимум 30-дневному полному прекращению огня и мерам по развитию доверия, которые сделают возможными мирные переговоры и реальный путь к справедливому и устойчивому миру", — добавил министр.
Напомним, 8 мая российские оккупанты нанесли удар по девятиэтажке в Константиновке Донецкой области. В результате атаки есть пострадавшие.
Кроме того, захватчики обстреляли жилой сектор в Сумской области. Во время обследования территории спасатели обнаружили женщину под завалами.
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