Обстріл Києва 10 червня — у МЗС підтвердили удар РФ ракетою KN-23 виробництва Північної Кореї

Речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий. Фото: Новини.LIVE

Дві балістичні ракети, що атакували Україну 10 червня, були північнокорейського виробництва. Тиск міжнародної спільноти має бути посилений не лише на Москву, а й на інші режими.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ (МЗС) Георгій Тихий на брифінгу.

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За словами Тихого, росіяни обрали для обстрілу України північнокорейську ракету KN-23.

"Проти столиці України цієї ночі було застосовано дві балістичні ракети типу KN-23 — це саме північнокорейські ракети. Обидві були збиті", — сказав Тихий.

Представник МЗС підкреслив, що це є свідченням того, наскільки пов'язана безпека в Європі і в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"Північна Корея активно допомагає Росії вести цю війну, навчається під час бойових дій і покращує свої військові спроможності. Це несе пряму загрозу для корейського півострова. Ми закликаємо посилити тиск не лише на Москву, а й на всіх її пособників — на Пхеньян, на Мінськ, Тегеран та на інші авторитарні режими, які допомагають Росії вести цю війну", — зазначив речник.

Нагадаємо, вночі 10 червня Росія здійснила обстріл України, випустивши 322 повітряні цілі. Президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий обстріл росіян.