Обстрел Киева 10 июня — в МИД подтвердили удар РФ ракетой KN-23 производства Северной Кореи

Спикер Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий. Фото: Новини.LIVE

Две баллистические ракеты, атаковавшие Украину 10 июня, были северокорейского производства. Давление международного сообщества должно быть усилено не только на Москву, но и на другие режимы.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел (МИД) Георгий Тихий на брифинге.

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По словам Тихого, россияне выбрали для обстрела Украины северокорейскую ракету KN-23.

"Против столицы Украины этой ночью были применены две баллистические ракеты типа KN-23 — это именно северокорейские ракеты. Обе были сбиты", — сказал Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что это является свидетельством того, насколько связана безопасность в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Северная Корея активно помогает России вести эту войну, обучается во время боевых действий и улучшает свои военные способности. Это несет прямую угрозу для корейского полуострова. Мы призываем усилить давление не только на Москву, но и на всех ее пособников — на Пхеньян, на Минск, Тегеран и на другие авторитарные режимы, которые помогают России вести эту войну", — отметил спикер.

Напомним, ночью 10 июня Россия осуществила обстрел Украины, выпустив 322 воздушные цели. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал очередной обстрел россиян.