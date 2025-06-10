Обстріл України 10 червня — ППО збила 284 цілі РФ

Мобільна група ППО. Ілюстративне фото: Ґвара Медіа

У ніч проти вівторка, 10 червня, Росія здійснила обстріл України, випустивши 322 повітряні цілі. Основним напрямком удару стала столиця — Київ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ в Telegram.

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За інформацією військових, противник запустив 315 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітацій одразу з кількох російських міст. Також випустив дві балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та п’ять крилатих ракет Іскандер-К з Курської області.

Авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби та системи безпілотників Сил оборони працювали над відбиттям повітряної атаки.

Станом на 09:00 українські сили ППО знешкодили 213 дронів, ще 64 подавлено РЕБ. Також збито всі сім ракет, випущених ворогом.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у 11 локаціях, уламки збитих цілей впали ще в 16 місцях.

Кількість збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ по Україні.

Також ми писали, що в МЗС також підтвердили удар РФ по Києву ракетами з КНДР 10 червня.