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Главная Армия РФ била баллистикой, крылатыми ракетами и дронами — что сбила ПВО

РФ била баллистикой, крылатыми ракетами и дронами — что сбила ПВО

Ua en ru
Дата публикации 10 июня 2025 11:55
Обстрел Украины 10 июня — ПВО сбила 284 цели РФ
Мобильная группа ПВО. Иллюстративное фото: Гвара Медиа

В ночь на вторник, 10 июня, Россия осуществила обстрел Украины, выпустив 322 воздушные цели. Основным направлением удара стала столица — Киев.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ в Telegram.

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По информации военных, противник запустил 315 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаций сразу из нескольких российских городов. Также выпустил две баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и пять крылатых ракет Искандер-К из Курской области.

Авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы и системы беспилотников Сил обороны работали над отражением воздушной атаки.

По состоянию на 09:00 украинские силы ПВО обезвредили 213 дронов, еще 64 подавлены РЭБ. Также сбиты все семь ракет, выпущенных врагом.

В результате атаки зафиксировано попадание в 11 локациях, обломки сбитых целей упали еще в 16 местах.

робота ппо 10 червня
Количество сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной удар РФ по Украине.

Также мы писали, что в МИД также подтвердили удар РФ по Киеву ракетами из КНДР 10 июня.

обстрелы ПВО война в Украине ракетный удар Воздушные силы балистическая атака
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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