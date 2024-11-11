У Московській області спалили гелікоптер — в ГУР розповіли подробиці

Штурмовий гелікоптер Мі-24. Фото ілюстративне: Громадське

У Московській області спалили штурмовий гелікоптер Мі-24. Він базувався на аеродромі "Клин-5" та належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України у понеділок, 11 листопада.

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Знищено гелікоптер Мі-24

Повідомляється, що у ніч з 9 на 10 листопада 2024 року на аеродромі "Клин-5" московської області знищено російський штурмовий гелікоптер Мі-24.

"Згорілий ворожий вертоліт належав до складу 92 ескадрильї 344 центру бойового застосування та перепідготовки льотного складу армійської авіації ЗС РФ", — повідомили в ГУР.

В ГУР також нагадали, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, окупантів чекає справедливе покарання.

Раніше ми писали, що з початку операції Сил оборони на території Курської області Росії підрозділи ворог втратив майже 8000 солдатів. Така кількість дорівнює 15 батальйонам ворога.

У місті Ноябрськ, Росія, двоє підлітків спалили вертоліт Мі-8 на території місцевого аеропорту, вцілів лише хвіст. Школярі отримали завдання підпалити гвинтокрил за грошову винагороду в розмірі 5 мільйонів рублів.