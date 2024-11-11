В Московской области сожгли вертолет — в ГУР рассказали подробности

Штурмовой вертолет Ми-24. Фото иллюстративное: Общественное

В Московской области сожгли штурмовой вертолет Ми-24. Он базировался на аэродроме "Клин-5" и входил в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины в понедельник, 11 ноября.

Читайте также:

Уничтожен вертолет Ми-24

Сообщается, что в ночь с 9 на 10 ноября 2024 года на аэродроме "Клин-5" московской области уничтожен российский штурмовой вертолет Ми-24.

"Сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации ВС РФ", — сообщили в ГУР.

В ГУР также напомнили, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупантов ожидает справедливое наказание.

Ранее мы писали, что с начала операции Сил обороны на территории Курской области России подразделения враг потеряли почти 8000 солдат. Такое количество равно 15 батальонам врага.

В городе Ноябрьск, Россия, двое подростков сожгли вертолет Ми-8 на территории местного аэропорта, уцелел только хвост. Школьники получили задачу поджечь вертолет за денежное вознаграждение в размере 5 миллионов рублей.