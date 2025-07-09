Вибухи в Росії 9 липня — Зеленоград атакували дрони

У Московській області лунали вибухи — в РФ заявили про атаку БпЛА
У російському Зеленограді Московської області у ніч проти 9 липня лунали потужні вибухи. Росіяни скаржились на "атаку дронів".
Про це повідомляють росЗМІ.
Вибухи в Росії 9 липня
Рос іяни поскаржились на атаку дронів у Зеленограді Московської області. В аеропорту "Шереметьєво" ввели режим "килим".
Як відомо, вибухи в російському місті лунали близько 02:43. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто нібито атакували українські дрони.
"ППО знищила один дрон, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — сказав він.
Нагадаємо, 8 липня у Росії на будинок впав російський ударний дрон. Під час навчального польоту безпілотник втратив керування та впав на територію дачного кооперативу.
Крім того, 7 липня Сили оборони уразили завод з виробництва боєприпасів під Москвою. Йдеться про АТ "Краснозаводський хімічний завод".
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