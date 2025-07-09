Вибухи в Росії 9 липня — Зеленоград атакували дрони

Вибухи в Московській області РФ. Ілюстративне фото: кадр з відео

У російському Зеленограді Московської області у ніч проти 9 липня лунали потужні вибухи. Росіяни скаржились на "атаку дронів".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи в Росії 9 липня

Рос іяни поскаржились на атаку дронів у Зеленограді Московської області. В аеропорту "Шереметьєво" ввели режим "килим".

Як відомо, вибухи в російському місті лунали близько 02:43. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що місто нібито атакували українські дрони.

"ППО знищила один дрон, який летів на Москву. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — сказав він.

Нагадаємо, 8 липня у Росії на будинок впав російський ударний дрон. Під час навчального польоту безпілотник втратив керування та впав на територію дачного кооперативу.

Крім того, 7 липня Сили оборони уразили завод з виробництва боєприпасів під Москвою. Йдеться про АТ "Краснозаводський хімічний завод".