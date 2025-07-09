Взрывы в России 9 июля — Зеленоград атаковали дроны

Под Москвой раздавались взрывы — в РФ заявили об атаке БпЛА
В российском Зеленограде Московской области в ночь на 9 июля раздавались мощные взрывы. Россияне жаловались на "атаку дронов".
Об этом сообщают росСМИ.
Взрывы в России 9 июля
Россияне Россияне пожаловались на атаку дронов в Зеленограде Московской области. В аэропорту "Шереметьево" ввели режим "ковер".
Как известно, взрывы в российском городе раздавались около 02:43. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город якобы атаковали украинские дроны.
"ПВО уничтожила один дрон, который летел на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — заявил он.
Напомним, 8 июля в России на дом упал российский ударный дрон. Во время учебного полета беспилотник потерял управление и упал на территорию дачного кооператива.
Кроме того, 7 июля Силы обороны поразили завод по производству боеприпасов под Москвой. Речь идет об АО "Краснозаводской химический завод".
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