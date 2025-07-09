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Главная Армия Под Москвой раздавались взрывы — в РФ заявили об атаке БпЛА

Под Москвой раздавались взрывы — в РФ заявили об атаке БпЛА

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 07:58
Взрывы в России 9 июля — Зеленоград атаковали дроны
Взрывы в Московской области РФ. Иллюстративное фото: кадр из видео

В российском Зеленограде Московской области в ночь на 9 июля раздавались мощные взрывы. Россияне жаловались на "атаку дронов".

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в России 9 июля

Россияне Россияне пожаловались на атаку дронов в Зеленограде Московской области. В аэропорту "Шереметьево" ввели режим "ковер".

Как известно, взрывы в российском городе раздавались около 02:43. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город якобы атаковали украинские дроны.

"ПВО уничтожила один дрон, который летел на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — заявил он.

Напомним, 8 июля в России на дом упал российский ударный дрон. Во время учебного полета беспилотник потерял управление и упал на территорию дачного кооператива.

Кроме того, 7 июля Силы обороны поразили завод по производству боеприпасов под Москвой. Речь идет об АО "Краснозаводской химический завод".

взрыв обстрелы дроны війна Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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