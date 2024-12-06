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У Мінцифри показали, як дрон ЕЛЬФ-П знищує безпілотники РФ

6 грудня 2024 18:55
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Дрон ЕЛЬФ-П знищує російській безпілотники у повітрі — ефектне відео
Дрон ЕЛЬФ-П знищує російський безпілотник. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Український дрон ЕЛЬФ-П, розроблений учасниками проекту "Brave1", успішно знищує російські безпілотники, такі як Орлан, ZALA та SuperCam. Окупанти активно використовують ці дрони для наведення ракет "Іскандер" і "Ланцет".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram у п'ятницю, 6 грудня.

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Федоров зазначив, що росіяни активно використовують дрони Орлан, ZALA та SuperCam для наведення ракет "Іскандер" і "Ланцет", що робить збивання БпЛА за допомогою ракет ППО дорогим і неефективним. У зв’язку з цим, "Brave1" активно шукає дешевші рішення, одним з яких став дрон ЕЛЬФ-П.

"Бійці використовують дрон ЕЛЬФ-П на Харківському, Сумському, Курському та Запорізькому напрямках. У нас уже багато підтверджень уражень російських розвіддронів", — написав Федоров.

Міністр додав, що команда проєкту "Brave1" допомогла виробнику зробити всі необхідні кроки для кодифікації за стандартами НАТО, а також випробувати в бойових умовах.

"Зараз виробник удосконалює розробку, щоб використовувати її для знищення Шахедів", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц оглянули безпілотники, які вітчизняні спеціалісти виготовляють у співпраці з німецькими колегами.

Також ми писали, що Збройні сили України отримали новітній дрон-ракету "Пекло", розроблений українським концерном "Укроборонпром". Дрон вже показали керівництву держави та армії.

Михайло Федоров безпілотники Мінцифри дрони війна в Україні безпілотник

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