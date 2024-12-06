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В Минцифре показали, как дрон ЭЛЬФ-П уничтожает беспилотники РФ

6 декабря 2024 18:55
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Дрон ЭЛЬФ-П уничтожает российские беспилотники в воздухе — видео
Дрон ЭЛЬФ-П уничтожает русский беспилотник. Фото: скриншот
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украинский дрон ЭЛЬФ-П, разработанный участниками проекта Brave1, успешно уничтожает российские беспилотники, такие как "Орлан", ZALA и SuperCam. Оккупанты активно используют эти дроны для наведения ракет "Искандер" и "Ланцет".

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в пятницу, 6 декабря.

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Федоров отметил, что россияне активно используют дроны "Орлан", ZALA и SuperCam для наведения ракет "Искандер" и "Ланцет", что делает сбивание БпЛА с помощью ракет ПВО дорогим и неэффективным. В связи с этим, Brave1 активно ищет более дешевые решения, одним из которых стал дрон ЭЛЬФ-П.

"Бойцы используют дрон ЭЛЬФ-П на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов", — написал Федоров.

Министр добавил, что команда проекта Brave1 помогла производителю сделать все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также опробовать в боевых условиях.

"Сейчас производитель совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "шахедов", — подытожил Федоров.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц осмотрели беспилотники, которые отечественные специалисты производят в сотрудничестве с немецкими коллегами.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины получили новейший дрон-ракету "Пекло", разработанный украинским концерном "Укроборонпром". Дрон уже показали руководству государства и армии.

Михаил Федоров беспилотники Минцифры дроны война в Украине беспилотник

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