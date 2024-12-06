Дрон ЭЛЬФ-П уничтожает российские беспилотники в воздухе — видео

В Минцифре показали, как дрон ЭЛЬФ-П уничтожает беспилотники РФ
Украинский дрон ЭЛЬФ-П, разработанный участниками проекта Brave1, успешно уничтожает российские беспилотники, такие как "Орлан", ZALA и SuperCam. Оккупанты активно используют эти дроны для наведения ракет "Искандер" и "Ланцет".
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram в пятницу, 6 декабря.
В чем особенность дрона ЭЛЬФ-П
Федоров отметил, что россияне активно используют дроны "Орлан", ZALA и SuperCam для наведения ракет "Искандер" и "Ланцет", что делает сбивание БпЛА с помощью ракет ПВО дорогим и неэффективным. В связи с этим, Brave1 активно ищет более дешевые решения, одним из которых стал дрон ЭЛЬФ-П.
"Бойцы используют дрон ЭЛЬФ-П на Харьковском, Сумском, Курском и Запорожском направлениях. У нас уже много подтверждений поражений российских разведдронов", — написал Федоров.
Министр добавил, что команда проекта Brave1 помогла производителю сделать все необходимые шаги для кодификации по стандартам НАТО, а также опробовать в боевых условиях.
"Сейчас производитель совершенствует разработку, чтобы использовать ее для уничтожения "шахедов", — подытожил Федоров.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц осмотрели беспилотники, которые отечественные специалисты производят в сотрудничестве с немецкими коллегами.
Также мы писали, что Вооруженные силы Украины получили новейший дрон-ракету "Пекло", разработанный украинским концерном "Укроборонпром". Дрон уже показали руководству государства и армии.
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