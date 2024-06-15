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У Міноборони розповіли, чи готові навчальні центри приймати новобранців

15 червня 2024 06:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, чи готові навчальні центри до прийому новобранців
Українські військові на навчаннях. Фото: Міноборони України
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Під час вручення так званих бойових повісток враховують можливості не лише українських, а й європейських центрів. Базову підготовку мобілізовані українці зможуть пройти не лише в навчальних центрах Сил оборони України, а й в Європі.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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За словами Лазуткіна, у центри підготовки мобілізують лише таку кількість людей, які ці центри можуть підготувати. Зараз не всі люди отримують мобілізаційне розпорядження, навіть ті, які проходять ВЛК. До того ж новобранці зможуть проходити навчання в європейських країнах, наприклад, у Франції.

"Давайте не забувати, що такий процес триває доволі давно і навчання українських військових також за кордоном проходить. Я, коли проходив службу в 47-й бригаді, то військовослужбовці цієї бригади на Bradley навчалися за кордоном, і ми бачили результати", — підсумував представник Міноборони.

Раніше речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін розповів, чи планують обмежувати повноваження ТЦК. За його словами, зараз конкретного рішення щодо цього немає.

Також ми повідомляли про те,  які вакансії в армії є найбільш популярними серед українців.

військовослужбовці
Міноборони
мобілізація
військова підготовка
війна в Україні

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