Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, чи готові навчальні центри до прийому новобранців

Українські військові на навчаннях. Фото: Міноборони України

Під час вручення так званих бойових повісток враховують можливості не лише українських, а й європейських центрів. Базову підготовку мобілізовані українці зможуть пройти не лише в навчальних центрах Сил оборони України, а й в Європі.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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За словами Лазуткіна, у центри підготовки мобілізують лише таку кількість людей, які ці центри можуть підготувати. Зараз не всі люди отримують мобілізаційне розпорядження, навіть ті, які проходять ВЛК. До того ж новобранці зможуть проходити навчання в європейських країнах, наприклад, у Франції.

"Давайте не забувати, що такий процес триває доволі давно і навчання українських військових також за кордоном проходить. Я, коли проходив службу в 47-й бригаді, то військовослужбовці цієї бригади на Bradley навчалися за кордоном, і ми бачили результати", — підсумував представник Міноборони.

Раніше речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін розповів, чи планують обмежувати повноваження ТЦК. За його словами, зараз конкретного рішення щодо цього немає.

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