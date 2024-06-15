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У Міноборони назвали кількість резюме до ЗСУ — які вакансії в армії є найбільш популярними

15 червня 2024 00:57
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Міноборони розповіли, скільки резюме до ЗСУ надіслали українці за останні дні та які вакансії в армії є найпопулярнішими
Українські військовослужбовці. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

За три дні кампанії "Будь собою" бажання долучитися до Сил оборони України виявили майже 2,5 тисячі українців. У період з 11 по 14 червня через портал army.gov.ua у партнерстві з Lobby X надійшло 2 420 резюме від охочих вступити до війська.

Про це в п'ятницю, 14 червня, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Скриншот повідомлення Міністерства оборони України

Які вакансії в армії найбільш популярні серед українців

"За напрямками найбільше резюме отримали вакансії у БпЛА (232 відгуки на 115 вакансій) та розвідці (208 відгуків на 54 вакансії", — йдеться в повідомленні оборонного відомства.

Також за останні три дні на порталі додали 115 нових вакансій та створили чотири нові підрозділи.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, Міністерство оборони України запустило сайт "Будь собою". Це платформа для пошуку вакансій у Силах оборони України.

Раніше ми розповідали, як працює авторизація в мобільному застосунку "Резерв+" за допомогою BankID та чи може ТЦК через банки отримувати доступ до карток і блокувати рахунки.

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військовослужбовці
мобілізація
війна в Україні

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