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В Минобороны назвали количество резюме в ВСУ — какие вакансии в армии наиболее популярны

15 июня 2024 00:57
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Чекарёва Мария
редактор
В Минобороны рассказали, сколько резюме в ВСУ направили украинцы за последние дни и какие вакансии в армии являются самыми популярными
Украинские военнослужащие. Фото: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

За три дня кампании "Будь собою" желание присоединиться к Силам обороны Украины выявили почти 2,5 тысяч украинцев. В период с 11 по 14 июня через портал army.gov.ua в партнерстве с Lobby X поступило 2 420 резюме от желающих вступить в армию.

Об этом в пятницу, 14 июня, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Скриншот сообщения Министерства обороны Украины

Какие вакансии в армии наиболее популярны среди украинцев

"По направлениям больше всего резюме получили вакансии в БпЛА (232 отзыва на 115 вакансий) и разведке (208 отзывов на 54 вакансии", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также за последние три дня на портале добавили 115 новых вакансий и создали четыре новых подразделения.

Напомним, в среду, 12 июня, Министерство обороны Украины запустило сайт "Будь собою". Это платформа для поиска вакансий в Силах обороны Украины.

Ранее мы рассказывали, как работает авторизация в мобильном приложении "Резерв+" с помощью BankID и может ли ТЦК через банки получать доступ к картам и блокировать счета.

вакансии
военнообязанные
военнослужащие
мобилизация
война в Украине

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