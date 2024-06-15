Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, готовы ли учебные центры к приему новобранцев

Украинские военные на учениях. Фото: Минобороны Украины

При вручении так называемых боевых повесток учитывают возможности не только украинских, но и европейских центров. Базовую подготовку мобилизованные украинцы могут пройти не только в учебных центрах Сил обороны Украины, но и в Европе.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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По словам Лазуткина, в центры подготовки мобилизуют только такое количество людей, которые эти центры могут подготовить. Сейчас не все люди получают мобилизационное распоряжение, даже те, кто проходят ВВК. К тому же новобранцы смогут проходить обучение в европейских странах, например, во Франции.

"Давайте не забывать, что такой процесс длится довольно давно и обучение украинских военных также за границей проходит. Я, когда проходил службу в 47-й бригаде, военнослужащие этой бригады на Bradley учились за границей, и мы видели результаты", — подытожил представитель Минобороны. .

Ранее спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин рассказал, планируют ли ограничивать полномочия ТЦК. По его словам, сейчас конкретного решения на этот счет нет.

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