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В Минобороны рассказали, готовы ли учебные центры принимать новобранцев

15 июня 2024 06:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, готовы ли учебные центры к приему новобранцев
Украинские военные на учениях. Фото: Минобороны Украины
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

При вручении так называемых боевых повесток учитывают возможности не только украинских, но и европейских центров. Базовую подготовку мобилизованные украинцы могут пройти не только в учебных центрах Сил обороны Украины, но и в Европе.

Об этом в эфире телеканала "1+1" рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

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По словам Лазуткина, в центры подготовки мобилизуют только такое количество людей, которые эти центры могут подготовить. Сейчас не все люди получают мобилизационное распоряжение, даже те, кто проходят ВВК. К тому же новобранцы смогут проходить обучение в европейских странах, например, во Франции.

"Давайте не забывать, что такой процесс длится довольно давно и обучение украинских военных также за границей проходит. Я, когда проходил службу в 47-й бригаде, военнослужащие этой бригады на Bradley учились за границей, и мы видели результаты", — подытожил представитель Минобороны. .

Ранее спикер оборонного ведомства Дмитрий Лазуткин рассказал, планируют ли ограничивать полномочия ТЦК. По его словам, сейчас конкретного решения на этот счет нет.

Также мы сообщали о том, какие вакансии в армии наиболее популярны среди украинцев.

военнослужащие
Минобороны
мобилизация
военная подготовка
война в Украине

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