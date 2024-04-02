У Міноборони пояснили, чи будуть повістки в новому електронному кабінеті військовозобов'язаного

Чоловік у військкоматі демонструє повістку. Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 квітня, підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаних. У Міноборони розповіли, що він не передбачає механізму електронної видачі повісток.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Черногоренко підкреслила, що новий закон не містить положень про електронне вручення повісток.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — зазначила заступниця міністра оборони України.

Черногоренко також зазначила, що електронний кабінет створений не для вручення повісток, а для оновлення інформації про військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що стало відомо, які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.