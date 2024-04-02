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У Міноборони пояснили, чи будуть повістки в новому електронному кабінеті військовозобов'язаного

2 квітня 2024 22:45
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Міноборони пояснили, чи будуть повістки в новому електронному кабінеті військовозобов'язаного
Чоловік у військкоматі демонструє повістку. Фото: УНІАН
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 квітня, підписав закон про електронний кабінет військовозобов’язаних. У Міноборони розповіли, що він не передбачає механізму електронної видачі повісток.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Катерини Черногоренко в ефірі телемарафону.

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Черногоренко підкреслила, що новий закон не містить положень про електронне вручення повісток.

"По закону, який було прийнято та підписано, жодного положення щодо електронного вручення повісток зараз немає", — зазначила заступниця міністра оборони України.

 Черногоренко також зазначила, що електронний кабінет створений не для вручення повісток, а для оновлення інформації про військовозобов’язаних.

Нагадаємо, що стало відомо, які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаних.

Раніше ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Також ми повідомляли, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. 

Міноборони
закон
реєстр
мобілізація
президент
військовозобов'язані

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