В Минобороны объяснили, будут ли повестки в новом электронном кабинете военнообязанного
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, подписал закон об электронном кабинете военнообязанных. В Минобороны рассказали, что он не предусматривает механизм электронной выдачи повесток.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.
Заявление заместителя министра обороны Украины
Черногоренко подчеркнула, что новый закон не содержит положений об электронном вручении повесток.
"По закону, который был принят и подписан, никакого положения по электронному вручению повесток сейчас нет", — отметила заместитель министра обороны Украины.
Черногоренко также отметила, что электронный кабинет создан не для вручения повесток, а для обновления информации о военнообязанных.
Напомним, что стало известно, какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанных.
Ранее мы писали, что нардепы определились с тем, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.
Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет.
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