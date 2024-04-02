В Минобороны объяснили, будут ли повестки в новом электронном кабинете военнообязанного

Мужчина в военкомате демонстрирует повестку. Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, подписал закон об электронном кабинете военнообязанных. В Минобороны рассказали, что он не предусматривает механизм электронной выдачи повесток.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

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Заявление заместителя министра обороны Украины

Черногоренко подчеркнула, что новый закон не содержит положений об электронном вручении повесток.

"По закону, который был принят и подписан, никакого положения по электронному вручению повесток сейчас нет", — отметила заместитель министра обороны Украины.

Черногоренко также отметила, что электронный кабинет создан не для вручения повесток, а для обновления информации о военнообязанных.

Напомним, что стало известно, какие данные будет собирать электронный реестр военнообязанных.

Ранее мы писали, что нардепы определились с тем, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток на электронный кабинет.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о понижении призывного возраста до 25 лет.