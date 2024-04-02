Які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного — перелік

Українські військові. Фото: mil.in.ua

Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Стало відомо, які дані збиратиме електронний реєстр.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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Перелік даних, які збиратиме електронний реєстр

Запропонований законопроєкт передбачає створення електронного реєстру, який буде збирати особисті дані громадян навіть без їх згоди. Ось які дані будуть вноситися:

номери телефонів, адреси електронної пошти;

відомості про володіння іноземними мовами;

інформація про право на володіння зброєю; наявність посвідчення водія;

дані про батьків військовозобов'язаного;

реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;

дані про виїзд за кордон;

інформація про судимості тощо.

Також важливо відзначити, що цей законопроєкт не стосується електронних повісток, які обговорювались у контексті мобілізації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.

Раніше ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.