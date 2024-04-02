Які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного — перелік
Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Стало відомо, які дані збиратиме електронний реєстр.
Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.
Перелік даних, які збиратиме електронний реєстр
Запропонований законопроєкт передбачає створення електронного реєстру, який буде збирати особисті дані громадян навіть без їх згоди. Ось які дані будуть вноситися:
- номери телефонів, адреси електронної пошти;
- відомості про володіння іноземними мовами;
- інформація про право на володіння зброєю; наявність посвідчення водія;
- дані про батьків військовозобов'язаного;
- реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;
- дані про виїзд за кордон;
- інформація про судимості тощо.
Також важливо відзначити, що цей законопроєкт не стосується електронних повісток, які обговорювались у контексті мобілізації.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.
Раніше ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.
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