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Які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного — перелік

2 квітня 2024 21:10
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Які дані збиратиме електронний реєстр військовозобов'язаного — перелік
Українські військові. Фото: mil.in.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного кабінету військовозобов'язаного. Стало відомо, які дані збиратиме електронний реєстр.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради України.

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Перелік даних, які збиратиме електронний реєстр 

Запропонований законопроєкт передбачає створення електронного реєстру, який буде збирати особисті дані громадян навіть без їх згоди. Ось які дані будуть вноситися:

  • номери телефонів, адреси електронної пошти;
  • відомості про володіння іноземними мовами;
  • інформація про право на володіння зброєю; наявність посвідчення водія;
  • дані про батьків військовозобов'язаного;
  • реквізити внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН;
  • дані про виїзд за кордон;
  • інформація про судимості тощо.

Також важливо відзначити, що цей законопроєкт не стосується електронних повісток, які обговорювались у контексті мобілізації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років. 

Раніше ми писали, що нардепи визначилися, що реєстрація в електронному кабінеті призовника буде правом, а не обов’язком, та відхилили пропозицію з надсилання електронних повісток на електронний кабінет.

Володимир Зеленський
закон
реєстр
ТЦК та СП
військовозобов'язані

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